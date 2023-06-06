В Евросоюзе назвали виновного в разрушении Каховской ГЭС Глава Евросовета Мишель обвинил Россию в разрушении Каховской ГЭС

Фото: Thomas Lohnes/Keystone Press Agency/Global look Press

Шарль Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС и возложил ответственность за разрушения на Россию. В своем Twitter он сообщил, что в Евросоюзе объявят о выделении дополнительной помощи подтопленным районам и поднимут вопрос повреждения электростанции на заседании Евросовета в этом месяце.

Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС. Поднимем этот вопрос на заседании Евросовета в июне и предложим дополнительную помощь подтопленным районам, — написал европейский чиновник.

Каховская гидроэлектростанция является шестым (нижним и последним) звеном каскада днепровских ГЭС и находится в пяти километрах от Новой Каховки в Херсонской области.

О разрушении верхней части ГЭС в результате обстрелов Вооруженных сил Украины мэр Новой Каховки сообщил ранним утром 6 июня. Была повреждена часть станции с задвижками, при этом он подчеркнул, что сама дамба не пострадала.

В результате произошедшего происходит неконтролируемый сброс воды. Ее уровень ниже по течению сначала поднялся на 2,5 м. По информации экстренных служб, в Новой Каховке уровень воды поднялся до 10 м, в Днепрянах — до 8 м и в Корсунке — до 5,3 м.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС заявил, что никакой критической опасности для Запорожской атомной станции разрушения на Каховской ГЭС пока не представляют. Он подчеркнул, что подрыва на станции не было.