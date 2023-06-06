Новая Каховка ушла под воду Мэр Новой Каховки сообщил о затоплении города

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Подтопление Дома культуры после разрушения задвижек на Каховской ГЭС

Город Новая Каховка оказался затопленным после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» мэр города Владимир Леонтьев. Масштабов произошедшего он не раскрыл. По его словам, подобные нападения со стороны Украины происходили и раньше.

Город затоплен. На самом деле террористический акт, который произошел сегодня, поставил точку, а эти террористические акты осуществлялись с лета прошлого года. Нас обстреливают с лета прошлого года, — сказал мэр Новой Каховки.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, всего в результате наводнения подтопило 600 домов в Новокаховском районе, введен режим ЧС.

Леонтьев ранее заявил, что в городе началась эвакуация жителей около 300 домов, подтопленных в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС.

Позже военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что по состоянию на 10:48 утра (мск) Каховская ГЭС полностью затоплена. До этого РИА Новости со ссылкой на экстренные службы уточнили, что уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 10 метров.