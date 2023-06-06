Эвакуацию начали в Голой Пристани из-за подтопления после разрушения ГЭС

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Эвакуация мирных жителей

В Голой Пристани Херсонской области из-за подтопления после разрушения Каховской ГЭС начата эвакуация населения, сообщил РИА Новости глава районной администрации Геннадий Недляков. По его словам, ситуация в городе стабильно напряженная, ведутся обстрелы.

Началось подтопление, увеличилась вода примерно на метр, часть старого пляжа уже затоплена. Пока до жилых зданий помещений вода не доходит. Мы начали организацию эвакуации, в первую очередь, маломобильных людей будет проводиться. Автотранспорт уже выехал, по домам будет собирать людей, — рассказал Недляков.

По словам чиновника, для людей, у которых нет своего транспорта, организовали точки эвакуации в ближайшие населенные пункты Голопристанского района. Глава администрации сообщил, что маломобильных граждан эвакуируют в город Скадовск.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась в результате серии ударов со стороны ВСУ, обстрелявших гидроэлектростанцию в ночь на 6 июня. Впоследствии город Новая Каховка оказался затоплен. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что в Новокаховском районе подтопило около 600 домов.