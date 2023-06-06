Киев потребовал обсудить ЧП на Каховской ГЭС на заседании Совбеза ООН МИД Украины потребовал проведения срочного заседания Совбеза ООН из-за ЧП на Каховской ГЭС

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Заседание Совета безопасности ООН

МИД Украины потребовал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН после ЧП на Каховской ГЭС. Ведомство также считает необходимым вынести этот вопрос на заседание Совета управляющих МАГАТЭ и призвало «задействовать механизм гражданской защиты Европейского союза».

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь провел экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) из-за прорыва дамбы на Каховской ГЭС. В своем Telegram-канале украинский лидер сообщил, что затоплено порядка 80 населенных пунктов.

Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища, — написал он.

В подрыве электростанции Зеленский обвинил Россию. Российская же сторона обвиняет в случившемся Украину, утверждая, что ГЭС была разрушена после последовательных ударов ВСУ по объекту.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС. Он объяснил, что продолжительное отсутствие воды нарушит работу аварийных дизельных генераторов.

Ранее появилась информация о полном затоплении Каховской ГЭС, об этом сообщал военкор Юрий Котенок и украинское издание Klymenko times.