Великобритания обвинила Россию в разрушении Каховской ГЭС Глава МИД Великобритании назвал Россию ответственной за разрушение Каховской ГЭС

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил Reuters, что разрушение Каховской ГЭС произошло из-за военных действий России на Украине. По словам главы МИД Британии, лучшее, что сейчас может сделать Москва, это немедленно вывести все свои войска с территории страны.

Я видел сообщения о взрыве на дамбе и угрозе затопления. Слишком рано делать какие-либо осмысленные оценки деталей. Но стоит помнить, что единственная причина всех этих проблем — это начатые Россией боевые действия на Украине, — сказал Клеверли.

Глава дипведомства также сообщил, что у Лондона не возникало разногласий с Вашингтоном по поводу поставок оружия Украине после того, как Британия вооружила Киев крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow, которые потенциально могут быть использованы ВСУ для атак по России. По словам Клеверли, все страны поставили ограничения на переданное оружие, и чаще всего это значит, что его можно использовать на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее также обвинил Россию в разрушении Каховской ГЭС и назвал произошедшее терактом. Зеленский поручил провести эвакуацию населения в районах, которым угрожает затопление, всего в зоне риска находятся 80 населенных пунктов.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован атакой на плотину и указал, что разрушение гражданской инфраструктуры является военным преступлением. Мишель возложил ответственность на Россию и пообещал, что всех виновных привлекут к ответственности.