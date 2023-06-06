Шойгу рассказал, зачем украинские военные подорвали Каховскую ГЭС Шойгу: ВСУ разрушили Каховскую ГЭС с целью перебросить войска на другие направления в зоне СВО

Фото: Офис президента Украины

Подрыв Каховской гидроэлектростанции украинскими войсками был запланирован и продуман заранее, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Минобороны, ВСУ совершили крупномасштабную диверсию, так как хотели перебросить войска с Херсонского направления на другие направления.

Киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий. <...> Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район наступательных действий, существенно ослабив свои позиции на Херсонском направлении, — считает Шойгу.

По его словам, украинские военные начали сооружать на правом берегу Днепра оборонительные позиции, что говорит о намерении Киева перейти там к обороне.

Кроме того, Шойгу заявил, что из-за подрыва Каховской ГЭС был значительно увеличен сброс воды и на Днепровской гидроэлектростанции. Он отметил, что это приведет к еще большему затоплению территорий.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Тем временем город Новая Каховка также оказался затопленным после разрушения гидроэлектростанции. Масштабов мэр города Владимир Леонтьев не раскрыл. Эвакуацию начали в Голой Пристани, аналогичные мероприятия готовятся в Новой Каховке и Алешках. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской электростанции.