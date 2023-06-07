Медведев высказался о «великом контрнаступлении» ВСУ Медведев: Украина и западный мир готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли

Фото: МО Украины

Украина и западный мир готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли, написал в Telegram Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Киев давно обещал «великое контрнаступление». По его мнению, у Украины не было выбора, так как властям страны необходимо оправдывать полученное «бабло и оружие».

Враг давно обещал великое контрнаступление. И вроде уже что-то начал. Никаких неожиданностей, поскольку выбор у киевского режима отсутствует. Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить Зеленскому и Кo не только постов, но и самой жизни, — написал он.

Медведев отметил, что России необходимо остановить ВСУ, а затем перейти в наступление.

Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404, — заключил зампред СБ РФ.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы сообщил, что в западных странах увидели признаки начала украинского контрнаступления. По информации издания, отмечается значительная активизация военных действий за последние два дня. Собеседники телеканала указали на удары ВСУ по российским позициям с помощью артиллерии, которые призваны найти уязвимые места в обороне ВС РФ. Источники CNN при этом утверждают, что Каховскую ГЭС уничтожила Россия, чтобы остановить продвижение ВСУ.