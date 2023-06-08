Танковая группа ВСУ пошла в наступление в Запорожье Рогов: танковая группа ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Колонны танков ВСУ пошли в наступление в районе Орехова на Запорожском фронте, написал в своем Telegram-канале лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в настоящее время в зоне между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка развернулись боевые действия высокой интенсивности.

Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. В данный момент идёт бой высокой интенсивности. Противник ведёт непрерывный огонь из артиллерии и танков по нашим позициям, пытаясь сравнять их с землёй, — написал Рогов.

Он также добавил, что в ответ по ВСУ «от всей души» бьют российские артиллеристы и авиация ВКС.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы сообщил, что в западных странах увидели признаки начала украинского контрнаступления. По информации издания, отмечается значительная активизация военных действий за последние два дня. Собеседники телеканала указали на удары ВСУ по российским позициям с помощью артиллерии, которые призваны найти уязвимые места в обороне ВС РФ. Источники CNN при этом утверждают, что Каховскую ГЭС уничтожила Россия, чтобы остановить продвижение ВСУ.