В США заявили, что ВСУ уже начали контрнаступление The Washington Post: ВСУ уже начали контрнаступление

Фото: МО Украины

ВСУ уже начали контрнаступление, считает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес. По сведениям издания, основной целью наступательной операции Киева является попытка перерезать сухопутный коридор, который соединяет Крым и другие территории под российским контролем.

По мнению эксперта, украинские войска могут продолжить наступление на Мариуполь, Мелитополь и другие места вдоль побережья Азовского моря, чтобы в итоге, согласно этому представлению, разорвать сухопутный коридор в Крым.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы сообщил, что в западных странах увидели признаки начала украинского контрнаступления. По информации издания, отмечается значительная активизация военных действий за последние два дня. Собеседники телеканала указали на удары ВСУ по российским позициям с помощью артиллерии, которые призваны найти уязвимые места в обороне ВС РФ. Источники CNN при этом утверждают, что Каховскую ГЭС уничтожила Россия, чтобы остановить продвижение ВСУ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Украина и западный мир готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Он отметил, что Киев давно обещал «великое контрнаступление». По его мнению, у Украины не было выбора, так как властям страны необходимо оправдывать полученное «бабло и оружие».