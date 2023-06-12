В Госдепе США заявили о расширении поддержки контрнаступления Украины Блинкен: Запад планирует максимально расширить поддержку для контрнаступления Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что коллективный Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь. Глава американской дипломатии подчеркнул, что союзники «решительно настроены на этот счет». Данное заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни. Слова Блинкена приводит ТАСС.

Мы продолжим максимально расширять нашу поддержку Украины сейчас, чтобы она смогла добиться успеха на поле боя. Кроме того, критически важна наша долговечная поддержка, поддержка Украины, нацеленная на то, чтобы она смогла с течением времени создать сильный потенциал сдерживания и обороны для своих вооруженных сил, дабы в будущем, если Россия решит предпринять еще одну агрессию, у нее имелся шанс сдержать это, а также, в случае необходимости, успешно это отразить, — сказал Блинкен.

Он также добавил, что «военная, экономическая и демократическая сила» важны для Украины, чтобы та могла добиться успеха и «процветать в перспективе», Кроме того, Блинкен отметил, что Россия, если она продолжит двигаться избранным в настоящее время курсом, не сможет «продержаться дольше» Украины и Запада. Он также сообщил, что в ходе предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Киеву будет предоставлен «мощный пакет» политической и практической поддержки «на перспективу».

Кроме того, Блинкен сообщил, что Украина и страны Запада хотят мира, который должен быть «справедливым и прочным», и «если и когда Россия окажется готова взаимодействовать на данной основе, мы все будем готовы заниматься этим». Данный мир, по словам главы Госдепа, должен отражать принципы Устава ООН, включая «территориальную целостность и суверенитет». Однако Россия, по мнению Блинкена, показывает, что «не готова этим заниматься».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена о его убежденности в «поражении» президента России Владимира Путина в СВО говорят о том, что Белый дом готов и дальше жертвовать украинцами ради собственных интересов. Военный отметил, что американские власти «совершенно не волнует то, что происходит внутри страны».