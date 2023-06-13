Путин проводит встречу с военкорами Песков: Путин проводит встречу с военкорами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин организовал встречу с отечественными военкорами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, встреча проходит уже сейчас, на нее пригласили штатных военных корреспондентов, блогеров и авторов Telegram-каналов.

В ней принимают участие журналисты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», блогеры и авторы Telegram-каналов, — сказал Песков.

Он пообещал раскрыть детали переговоров позднее.

Как рассказал ранее Песков, Путин наряду с официальными докладами регулярно звонит военачальникам, находящимся в зоне военной операции на Украине, и получает «информацию с земли». По его словам, российский лидер предпочитает иметь самые разные источники информации.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с участником боевых действий на Украине Юрием Жулановым, который вывел своих сослуживцев из-под обстрелов ВСУ. По словам самого бойца, в момент звонка он находился на лечении в госпитале в Донецке. Российский лидер поинтересовался его состоянием и дальнейшими планами.