Суд ООН разрешил 33 странам вмешаться в дело Украины против России

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Международный суд ООН, расположенный в Гааге, дал разрешение 33 странам стать сторонами иска, который Украина подала против России в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступления геноцида, говорится на сайте суда. В решении указывается, что верховный судебный орган этой международной структуры согласился принять заявки от нескольких государств на участие в процессе.

Среди стран, которые выразили желание присоединиться к иску Украины, оказались Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Дания, Нидерланды, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Испания, Швеция и Великобритания. Отмечается, что они уже представили свои заявления суду.

Ранее депутаты палаты общин британского парламента единогласно приняли резолюцию о признании голодомора 1930-х годов геноцидом украинского народа. Инициатором выступила депутат Консервативной партии Полин Летхэм, которая заявила, что решение не подразумевает никаких конкретных шагов. Парламентарий при этом добавила, что принятая резолюция должна стать посланием президенту России Владимиру Путину.