Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле. Слева - Екатерина Агранович. Справа налево - Илья Ушенин и Андрей Филатов
В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с военными корреспондентами. На встречу с президентом позвали сотрудников федеральных каналов и авторы крупных Telegram-каналов, которые освещают спецоперацию на Украине.
Среди участников Дмитрий Стешин и Александр Коц (КП), Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко (ВГТРК), Семен Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка и другие. Подрыв Каховской ГЭС и контрнаступление ВСУ стали главными темами для обсуждения. Участники встречи отметили, что разговор получился острым и откровенным.
Кадры встречи Владимира Путина с военными корреспондентами и блогерами – в фотогалерее NEWS.ru.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле
Фото: kremlin.ru
Российский блогер, журналист и пропагандист, генеральный директор ООО "Варгонзо" Семен Пегов (слева) во время встречи президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами в Кремле
Фото: kremlin.ru
Российский блогер, журналист и пропагандист, генеральный директор ООО "Варгонзо" Семен Пегов (слева) во время встречи президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами в Кремле
Фото: kremlin.ru
Военный корреспондент АО "ИД "Комсомольская правда" Дмитрий Стешин (слева) и специальный корреспондент ДИП "Вести" ВГТРК Александр Сладков во время встречи президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами в Кремле
Фото: kremlin.ru
Военный корреспондент АО "ИД "Комсомольская правда" Дмитрий Стешин (слева) и специальный корреспондент ДИП "Вести" ВГТРК Александр Сладков во время встречи президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами в Кремле
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле
Фото: kremlin.ru
Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный (в центре) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Фото: kremlin.ru
Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный (в центре) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Фото: kremlin.ru
Военный корреспондент Александр Коц (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Фото: kremlin.ru
Военный корреспондент Александр Коц (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле