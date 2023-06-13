В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с военными корреспондентами. На встречу с президентом позвали сотрудников федеральных каналов и авторы крупных Telegram-каналов, которые освещают спецоперацию на Украине.

Среди участников Дмитрий Стешин и Александр Коц (КП), Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко (ВГТРК), Семен Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка и другие. Подрыв Каховской ГЭС и контрнаступление ВСУ стали главными темами для обсуждения. Участники встречи отметили, что разговор получился острым и откровенным.

Кадры встречи Владимира Путина с военными корреспондентами и блогерами – в фотогалерее NEWS.ru.

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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле

Российский блогер, журналист и пропагандист, генеральный директор ООО Варгонзо Семен Пегов (слева) во время встречи президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами в Кремле

Фото: kremlin.ru

Российский блогер, журналист и пропагандист, генеральный директор ООО "Варгонзо" Семен Пегов (слева) во время встречи президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами в Кремле

Военный корреспондент АО ИД Комсомольская правда Дмитрий Стешин (слева) и специальный корреспондент ДИП Вести ВГТРК Александр Сладков во время встречи президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами в Кремле

Фото: kremlin.ru

Военный корреспондент АО "ИД "Комсомольская правда" Дмитрий Стешин (слева) и специальный корреспондент ДИП "Вести" ВГТРК Александр Сладков во время встречи президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле

Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный (в центре) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

Фото: kremlin.ru

Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный (в центре) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

Военный корреспондент Александр Коц (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

Фото: kremlin.ru

Военный корреспондент Александр Коц (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле