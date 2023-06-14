«Санитарную зону» хотят растянуть до Львова: новости СВО на вечер 14 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

14 июня Министерство обороны РФ сообщило, что российские артиллеристы уничтожили позиции украинских военных, с которых велись обстрелы приграничных районов Белгородской области. Как подчеркнул один из российских солдат, расчеты поражают украинские опорные пункты, которые находятся в непосредственной близости от российской границы. Минимум две цели были уничтожены, отметил он.

Как заявил командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али, украинские военные пытались прорваться в село Каменское Запорожской области. По его словам, бойцы ВСУ были отброшены российскими войсками с большими потерями. Населенный пункт продолжает находиться под контролем ВС РФ.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска никак не могут продвинуться по линии фронта в ходе проведения наступательных действий. Он рассказал, что российские силы проделали серьезную работу над ошибками и теперь противник не должен пройти вперед. При этом он подчеркнул, что маневры ВСУ недооценивать нельзя.

По данным Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Отмечается, что эта цифра не учитывает погибших в результате применения российского высокоточного оружия. Военный эксперт и публицист Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru предположил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери из-за минных полей, через которые сложно пробираться. По его словам, машины, обеспечивающие эвакуацию, не могут пробраться к раненым.

Фото: МО Украины

Утром 14 июня оперативное командование «Юг» ВСУ сообщило о ночных взрывах в Одессе. По данным структуры, в результате обстрелов частично разрушено и загорелось складское помещение, пострадали другие объекты. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром приграничные населенные пункты Глушковского района были обстреляны силами ВСУ. По его словам, снаряды попали в спиртзавод в Теткино. Частично было нарушено электроснабжение. Пострадавших нет.

Позднее Старовойт рассказал, что поселок Глушково в Курской области вновь попал под обстрел со стороны Украины. Всего в местности зафиксированы семь прилетов. Два человека ранены, они в больнице. Над поселком сбили дрон, корректирующий огонь.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ходе обстрелов со стороны ВСУ 13 июня в селе Дроновка незначительные разрушения получил частный дом. По этой территории было выпущено три минометных снаряда, из-за чего в доме оказались выбиты окна и посечен забор. На других территориях региона тоже фиксировались обстрелы, но все они обошлись без пострадавших и разрушений. Также были сбиты три беспилотника ВСУ в селе Артельное и в Грайворонском горокруге.

Как заявили в МЧС России, с момента разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище сотрудникам ведомства удалось спасти 2237 человек от потопа. Эвакуировано в общей сложности 7248 человек. Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Нуждающиеся получили порядка 90 тонн продуктов и более 123 тонн бутилированной воды.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, регион смог пережить подрыв на Каховской ГЭС с минимальными жертвами. Он подчеркнул, что подтопленные территории в будущем будут полностью восстановлены. Общая стоимость ущерба от затоплений оценивается в 1,2 млрд рублей.

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экстренные службы Херсонской области сообщили, что Вооруженные силы Украины через подставные фирмы закупили 700 комплектов формы силовых структур России, предположительно, для подготовки провокаций. Уточняется, что диверсии будут направлены против военнослужащих РФ.

Агентство Reuters со ссылкой на источник из украинского правительства сообщило, что глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси отложил поездку на Запорожскую атомную станцию. Он рассказал, что Гросси не захотел ехать на ЗАЭС из соображений безопасности. Когда именно Гросси планирует посетить станцию, не сообщается.

14 июня телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, думский депутат Адам Делимханов получил ранение в зоне проведения военной операции на Украине. Позднее источник был исправлен на пресс-службу ЛДПР, а затем — на журналиста ГД Мадину Шавлохову.

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил беспокойство за Делимханова. Он заявил, что администрация президента ожидает информацию о судьбе парламентария.

Позднее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что думский спикер Вячеслав Володин пообщался с Делимхановым. Со здоровьем у парламентария проблем нет, все хорошо, передал он слова председателя Госдумы. Однако незадолго до этого Кадыров заявил, что не может связаться со своим соратником. Он обратился к украинской разведке с просьбой дать координаты, по которым ВСУ наносили удары. Взамен он пообещал щедрое вознаграждение.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Адам Делимханов

В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сыронизировал после сообщений о ранении и якобы гибели Делимханова. Он написал, что «полностью снимает все подразделения» в Марьинке и выезжает на место ЧП, сопроводив пост десятками смайликов. Он отметил, что новость о ранении парламентария — фейк. По его словам, Делимханов «живее всех живых», находится сейчас в Чечне и поехал на встречу с Кадыровым.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил слова президента России Владимира Путина о необходимости создания «санитарной зоны» на Украине. По его словам, по мере того как у украинских военных будут пополняться запасы дальнобойного вооружения, России нужно будет отодвигать линию фронта для безопасности своих регионов и мирных жителей. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «санитарная зона» должна проходить по границам Львова. Он считает, что только так Россия сможет обезопасить себя от использования ВСУ дальнобойного оружия, поставляемого странами Запада.

Министерство обороны России заключило контракт с бойцами 10 добровольческих подразделений, участвующих в военной операции на Украине. Как заявил представитель ведомства генерал-лейтенант Владимир Алексеев, за бойцами были закреплены положенные по закону льготы и соцгарантии, принятые «с большим одобрением».

Песков заявил, что статус военной операции на Украине пересматриваться не будет, она продолжит оставаться СВО. Он подчеркнул, что специальная военная операция является в том числе и правозащитным мероприятием, поскольку российская армия пытается обезопасить жителей Донбасса.

Также представитель Кремля признался, что Путин узнает о ходе военной операции на Украине в том числе от командиров, которые «минутами ранее закончили бой». По его словам, глава государства получает сведения из множества источников, например из докладов Минобороны, общаясь с «простыми людьми».

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине. Он отметил, что за день до этого африканская делегация проведет переговоры с руководством Украины в Киеве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине скоро закончится. По его словам, к этому есть серьезные предпосылки. Вместе с тем он подчеркнул, что в дальнейшем «очумелые с Запада» могут создать слишком много проблем. Однако, по словам Лукашенко, если западные страны перейдут красные линии, то «будет им очень больно».

Старший политолог одного из военно-исследовательских институтов Пентагона Сэмюэл Чарап считает, что конфликт на Украине не будет разрешен на поле боя, с Россией необходимо начать переговоры, пусть даже тайные и неофициальные, с целью прекращения огня. Он отметил, что переговоры могли бы заморозить конфликт по корейской модели.

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