Путин рассказал, чем чревато для России вступление Украины в НАТО Путин: вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России, заявил в эфире телеканала «Россия 1» президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что именно возможное вступление Украины в ряды стран-членов Альянса и побудило Россию начать военную операцию.

Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно. <...> И, собственно говоря, одна из причин специальной военной операции — это угроза вступления Украины в НАТО, — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что вхождение в НАТО не даст безопасности и самой Украине.

Ранее сообщалось, что в совместном заявлении, которое было принято участниками саммита НАТО в Вильнюсе, говорилось о том, что будущее Украины — в Альянсе. Однако президента Владимира Зеленского не устроило итоговое коммюнике и он даже предпринял попытку уговорить союзников переписать документ. Он назвал абсурдным нежелание НАТО устанавливать временные рамки относительно членства страны в Альянсе. По словам Зеленского, это похоже на то, что участники Блока не готовы видеть Киев в своих рядах.

Зеленский также допустил, что Альянс пересмотрит свое решение в отношении Украины. По его словам, большинство членов НАТО настаивают на присоединении его страны к Блоку.