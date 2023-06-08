В ГД назвали страны, претендующие на раздел Украины под видом помощи Киеву Депутат Госдумы Журавлев: Польша, Венгрия и Румыния хотят разделить Украину под видом помощи Киеву

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Зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев

Польша, Венгрия и Румыния хотят принять участие в разделе Украины под видом помощи Киеву, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, именно поэтому президент Польши Анджей Дуда «натужно улыбается» лидеру Украины Владимиру Зеленскому во время переговоров.

Сейчас, когда украинские войска бьются о наши укрепления в Донбассе, для Польши, Венгрии и Румынии, претендующих на запад Украины, есть шанс оккупировать эти земли под видом помощи Киеву. Польша давно разевает рот, чтобы откусить от Украины Галичину. Поэтому Дуда и улыбается натужно Зеленскому, делая вид, что мирится с украинским национализмом, который в Волынскую резню, вообще-то, убил до ста тысяч поляков, — предположил Журавлев.

Таким образом он прокомментировал заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о вероятном прямом вмешательстве Польши и стран Балтии в конфликт на Украине.

Расмуссен ранее отметил, что некоторые страны — члены НАТО могут ввести войска на Украину. По его словам, это произойдет в случае, если Киеву не предоставят гарантии безопасности на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Экс-глава Североатлантического альянса пояснил, что руководство Польши может собрать коалицию желающих вступить в конфликт на Украине.