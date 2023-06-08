«Поляки очень хотят»: Расмуссен о готовности войск НАТО помочь Киеву Экс-глава НАТО Расмуссен: Польша и страны Балтии могут решить отправить войска на Украину

Фото: Wiktor Dabkowski / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил The Guardian, что некоторые страны — члены НАТО могут ввести войска на Украину. По его словам, это может произойти в случае, если Киеву не предоставят гарантии безопасности на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Экс-глава Североатлантического альянса пояснил, что руководство Польши может собрать коалицию желающих вступить в конфликт на Украине.

Я думаю, что поляки серьезно подумают о том, чтобы войти и собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе, — сказал Расмуссен.

Он при этом уточнил, что потенциальную коалицию могут поддержать страны Балтии. Расмуссен не стал прогнозировать действия остальных членов по Альянсу по защите этой коалиции в ходе боев с ВС РФ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс. Представитель американской администрации пояснила, что существует определенный процесс принятия страны в НАТО, в котором принимают участие все члены Альянса. Жан-Пьер добавила при этом, что Вашингтон сохраняет приверженность «политике открытых дверей».