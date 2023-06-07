США отказались от ускоренного принятия Украины в НАТО Белый дом: США откажутся от попыток ускорять процесс принятия Украины в НАТО

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс. Представитель американской администрации пояснила, что существует определенный процесс принятия страны в НАТО, в котором принимают участие все члены Альянса. Жан-Пьер добавила при этом, что Вашингтон сохраняет приверженность «политике открытых дверей». Трансляцию выступления вел телеканал NBC News.

Решения Альянса принимаются 31 государством-союзником и страной, которая намерена к ним присоединиться. Вот как это работает. Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому, — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, в администрации Байдена все усилия направлены на обеспечение Киева всем необходимым вооружением.

Ранее американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что расширение НАТО является единственной причиной, по которой начался конфликт на Украине. По его мнению, Москва и Киев должны прекратить боевые действия после обещания украинских властей не преследовать идею вступления в НАТО. Он добавил, что Россия в обмен на территориальные уступки должна будет вывезти ядерное оружие из Калининграда, а также прекратить совместные военные учения с КНР.