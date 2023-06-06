В США указали на истинную причину начала СВО на Украине Кандидат в президенты США Рамасвами: расширение НАТО стало причиной начала СВО на Украине

Фото: Jeremy Hogan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что расширение НАТО является единственной причиной, по которой начался конфликт на Украине, пишет Politico. По его мнению, Москва и Киев должны прекратить боевые действия после обещания украинских властей не преследовать идею вступления в НАТО. Он добавил, что Россия в обмен на территориальные уступки должна будет вывезти ядерное оружие из Калининграда, а также прекратить совместные военные учения с КНР.

Я знаю, что это не положено говорить, что это на самом деле правда. Расширение НАТО было катастрофой, — сказал Рамасвами.

Он также добавил, что Москва должна прекратить военное присутствие в Западном полушарии.

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликт. План главы Минобороны состоит из нескольких пунктов, включающих немедленное прекращение огня обеими сторонами, отвод войск на 15 км от текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны, а также проведение организованных ООН референдумов на «спорных территориях».