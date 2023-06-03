Еще одна страна предложила мирный план по Украине Глава Минобороны Индонезии предложил ввести на Украину миротворцев ООН

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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Глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликт. Политик предложил создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев ООН и провести повторные референдумы на «спорных территориях». Трансляция велась на сайте конференции.

Я не знаю, могут ли предложенные мной вещи быть принятыми, но хотя бы давайте попробуем представить конкретные рекомендации, — заявил Субианто.

План главы Минобороны состоит из нескольких пунктов, включающих немедленное прекращение огня обеими сторонами, отвод войск на 15 км от текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны, а также проведение организованных ООН референдумов на «спорных территориях». При этом Субианто не уточнил, что именно подразумевает под этим.

Кроме того, Субианто выразил готовность Джакарты участвовать во всех вышеперечисленных процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии ООН. Политик подчеркнул, что предложенные меры «продемонстрировали свою эффективность в ходе истории», приведя в качестве примера ситуацию на Корейском полуострове, где имеется «хоть какой-то мир».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что если бы у Совета Безопасности ООН хватало сил на ведение мирных переговоров, конфликта на Украине не было бы. По его словам, президенты России и Украины не говорят о мире, поскольку «оба убеждены, что кто-то победит». При этом Лула да Силва указал, что «строительству мира» привержены такие страны, как Бразилия. Китай, Индия и Индонезия.