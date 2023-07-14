Новый пакет военной помощи Украине в 2023 году: какое оружие получит ВСУ Кассетные боеприпасы, крылатые ракеты большой дальности и оперативно-тактические ракеты — что еще решили поставлять Киеву по итогам саммита НАТО

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракеты ATACMS

На саммите НАТО в Вильнюсе лидеры стран-участниц сообщили о новом пакете военной помощи Украине. В него могут войти кассетные боеприпасы, крылатые ракеты большой дальности и оперативно-тактические ракеты, которые готовы поставлять Киеву США, Франция, Германия. По мнению российских военных экспертов, Вооруженные силы РФ располагают необходимыми средствами для борьбы с этим вооружением. Что это за ракеты, в какие сроки они могут быть поставлены на Украину и как с ними бороться — в материале NEWS.ru.

Кассетные боеприпасы: какой тип, чем опасны

Вашингтон решил поставлять Киеву кассетные снаряды М483А1 и М864 для 155-мм гаубиц. Их особенность в том, что при разрыве на высоте один такой снаряд разбрасывает десятки более мелких, которые, в свою очередь, полностью поражают целый квадрат осколками. Один снаряд может содержать до 88 суббоеприпасов.

Кассетные (они же кластерные) снаряды были разработаны во время Второй мировой войны для поражения нескольких целей, рассредоточенных по большой территории. Наиболее часто их применяли против пехоты и легкобронированных транспортных средств. После войны кассетные боеприпасы были на вооружение армий западных стран и СССР. НАТО и блок Варшавского договора готовились к войне, которой не произошло.

Фото: Vslv/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Кассетный снаряд М483А1

Когда кассетные снаряды были доставлены на Украину

13 июля командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину.

«Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя», — заявил Тарнавский.

В этот же день Пентагон тоже сообщил о передаче Украине кассетных боеприпасов.

«Они уже там», — заявили в Минобороны США, добавив, что ВСУ получили эти снаряды не только из США, но и из других стран.

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press Кассетные снаряды были разработаны для поражения нескольких целей, рассредоточенных по большой территории

Когда ВСУ применили кассетные снаряды

Снаряд M483A1 весит 46,5 кг, максимальная дальность стрельбы −17 км. М864 военные эксперты называют более совершенным снарядом. Он весит 46,3 кг и имеет дальность до 30 км. М864 отличается от М483А1 еще и меньшим количеством суббоеприпасов — 72.

Хотя согласие на передачу Украине снарядов калибра 155 мм было получено только в первый день работы саммита, они уже применяются на фронтах СВО, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский — подразделение участвует в боевых действиях в ДНР.

«С позиций докладывают: по нам отработали кассетными снарядами. Трижды. Поскольку личный состав находится в укрытиях, урона это не нанесло, но ситуация показательная: накануне было заметное снижение артактивности, вызванное, видимо, дефицитом обычных боеприпасов, а тут подоспели (либо были в запасе) кассетные», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Ходаковский отметил, что в целом особую опасность этот тип боеприпасов представляет лишь для техники и личного состава вне укрытий.

Крылатые ракеты Storm Shadow: какие характеристики, кто поставляет

Storm Shadow — это британо-французская крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Ее масса составляет 1300 кг, дальность — свыше 560 км, высота полёта — 30-40 м. Носителями могут быть самолеты различных типов, в том числе и Су- 24М, находящийся на вооружении ВСУ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил отправку ракет Storm Shadows на Украину 11 мая этого года. После саммита НАТО поставки должны увеличиться.

Крылатые ракеты SCALP: какая дальность, чем сбивают

Франция передаст Киеву ракеты воздушного базирования SCALP, дальность которых составляет от 250 км до 560 км. Они являются аналогом британо-французских Storm Shadow, но уступают в дальности.

В первый день саммита, 11 июля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст ВСУ партию ракет большой дальности. AFP уточнило, что президент имел в виду SCALP. По его словам, таким образом Париж рассчитывает оказать поддержку контрнаступлению ВСУ. Объемы и сроки поставок неизвестны.

Фото: David Monniaux/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Ракеты воздушного базирования SCALP

После заявления Макрона, руководитель «Царских волков» Дмитрий Рогозин заявил, что военно-технические советники группы, а также добровольцы отрядов БАРС постараются «затрофеить» ракету SCALP, чтобы передать ее специалистам российского оборонно-промышленного комплекса. Аналогичная британская ракета Storm Shadow ранее уже была передана в ОПК, рассказал он.

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВС РФ собьют SCALP так же, как и Storm Shadow.

«Предположу, что SCALP сбивается теми же средствами, что и Storm Shadow, — С-300, С-400, С-350, „Панцирь“. Плюс наша авиация: Су-35, Су-30, Су-27, МиГ-31 и так далее», — заявил Суконкин.

Обозреватель считает, что ВС РФ придется нарастить группировку ПВО в зоне СВО.

Тактические ракеты ATACMS: какой потенциал, будут ли поставки

Белый дом намерен поставлять Украине и совместимые с РСЗО HIMARS ракеты ATACMS, но решение по ним пока не принято.

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Литве 12 июля заявил, что ему неизвестно, когда Украине могут быть переданы ракеты ATACMS. Издание The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, утверждает, что в Белом доме уже «тихо обсуждают» возможную передачу Украине этих ракет.

NYT отмечает, что в администрации Байдена опасаются: ATACMS будут использоваться для ударов по целям на территории России, однако после решения Франции передать Украине ракеты подобного типа SCALP Вашингтон может изменить свою точку зрения.

Что можно ожидать от этой ракеты в ходе боевых действий на Украине, NEWS.ru рассказал военный эксперт Александр Артамонов.

«Ракета выпускается с 1990 года. Это большегрузная ракета. Масса головной части в среднем может достигать 200 кг. Будет для нее кассетная часть, поскольку они готовы поставлять кассетные боеприпасы. Для нас это плохо. Дальность пуска — 300 км, у первых модификаций было 170–200 км. Головная часть осколочно-фугасная, кассетная при самонаведении и саморазделяющаяся. Сбиваются они достаточно просто. По ним может работать наш зенитные ракетные комплексы „Тор“, „Панцирь-СМ“. Словом, ничего сверхъестественного нет», — уточнил военный эксперт.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency Ракета ATACMS

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