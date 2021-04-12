«Не на словах»: Зеленский призвал Байдена помочь Украине стать членом НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена помочь Киеву как можно скорее стать членом НАТО. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу CNN.

Если они [США] видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах, — заявил Зеленский.

Он отметил, что Байден является «хорошим другом» Украины, но он «должен сделать больше» для сдерживания Москвы и урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, Киеву, по словам Зеленского, требуется «больше денег и оружия».

Как сообщал NEWS.ru, бывший президент и народный депутат Украины Пётр Порошенко считает, что настал «выгодный момент» для получения плана действий для членства страны в НАТО. Ранее за предоставление ПДЧ Украине высказались власти Литвы и Латвии.