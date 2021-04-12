Порошенко заявил об удачном моменте для получения плана по членству в НАТО

https://static.news.ru/photo/6bd24778-9b9c-11eb-b8c2-96000091f725_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент и народный депутат Украины Пётр Порошенко считает, что настал «выгодный момент» для получения плана действий для членства страны в НАТО.

Если власть нерешительно действует в этом направлении, то надо развернуть народную инициативу, и народ Украины заставит украинскую власть. Продемонстрировав решительность всем странам — членам НАТО, мы можем выйти на желаемый результат, — приводит «Интерфакс» слова Порошенко.

Он добавил, что сейчас «надо поставить вопрос», так как сложился благоприятный момент для того, чтобы стране предоставили план действий для членства в НАТО. Ранее за предоставление ПДЧ Украине высказались власти Литвы и Латвии.

Как сообщал NEWS.ru, полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа, заслуженный ветеран боевых действий Дуглас Макгрегор считает, что США не готовы к открытому конфликту с Россией. Таким образом экс-полковник прокомментировал готовность Вашингтона поддержать применение силы Киевом против России в Донбассе.