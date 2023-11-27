ВС России получат первые морские дроны: новости СВО на утро 27 ноября Глава KMZ: первые российские морские дроны передадут Минобороны до конца года

Фото: kmz1.ru

Первые морские дроны будут переданы в российскую армию до конца года, заявил управляющий директор KMZ (Кингисеппского машиностроительного завода) Михаил Даниленко. По его словам, водные беспилотники обладают скоростью свыше 80 км/ч и способны перевозить до 600 кг взрывчатки.

Директор завода подчеркнул, эти дроны смогут перевозить не только взрывчатку, но и специальное оборудование или средства для разведки. Кроме того, беспилотные катера также способны действовать в качестве базы для беспилотных воздушных аппаратов или противодроновых систем. Даниленко отметил, что первая десятка дронов должна быть передана Министерству обороны до конца текущего года и может быть протестирована в ходе специальной операции на Украине.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 26 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Работа российской армии в зоне СВО

Экипажи истребителей Су-34 ВКС России, осуществляющих боевые действия, уничтожили блиндажи, персонал и технику Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции, круглосуточно находясь в боевой готовности на аэродромах.

Один из летчиков Су-34 рассказал, что экипажи получили данные о цели, провели необходимые расчеты, оценили местность, выполнили полет на предельно низких высотах, а затем подошли к цели, выполнили сброс бомбы и вернулись на базу.

Штурмовые подразделения бригад морских пехотинцев Балтийского и Тихоокеанского флотов захватили лесополосу с двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины под Угледаром, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что украинские военнослужащие отступили без боя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-34

Самая заминированная страна

Масштабы минирования на Украине значительно серьезнее, чем это было в Афганистане и Сомали, заявил управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп. По его словам, по количеству мин и неразорвавшихся боеприпасов Украина превосходит все, с чем сталкивалась Европа со времен Второй мировой войны.

Согласно данным аналитиков GLOBSEC, на полное разминирование Украины и ликвидацию минного загрязнения понадобится 757 лет. Отмечается, что за 600 дней спецоперации Украина обогнала Афганистан и Сирию, став самой заминированной страной на Земле.

Киев боится расширения конфликта

Командование Вооруженных сил Украины обеспокоено возможным расширением конфликта за пределы востока и юга страны, заявил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев. По его мнению такой сценарий возможен, если Россия продолжит наращивать производство оружия и развивать военные технологии.

Он также отметил, что украинские силы испытывали затруднения в этом году из-за использования российскими военными усовершенствованного вооружения. Кроме того, он указал на превосходство авиации РФ в воздухе.

Фото: МО РФ

Атаки на Донецк, сколько раненых

В Донецке два мирных жителя — женщина и несовершеннолетняя — получили ранения в результате обстрела города со стороны ВСУ снарядом со шрапнелью. Инцидент произошел неподалеку от железнодорожного вокзала, где были обнаружены осколки боеприпаса. По словам матери пострадавшей девочки Виктории, если бы дочь находилась за компьютером в момент обстрела, она могла погибнуть, так как осколки пробили ее стул.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, на протяжении прошедших суток украинские военные осуществили 32 обстрела территории республики. Три мирных жителя получили ранения, восемь жилых домов были повреждены, а также пострадали три объекта социальной инфраструктуры.

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