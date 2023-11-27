В ООН рассказали, почему Украина хуже Сомали и Афганистана ООН: масштабы минирования на Украине серьезнее, чем в Афганистане и Сомали

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштабы минирования на Украине значительно серьезнее, чем это было в Афганистане и Сомали, заявил управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп. По его словам, которые приводит газета The Times, по количеству мин и неразорвавшихся боеприпасов Украина превосходит все, с чем сталкивалась Европа со времен Второй мировой войны.

Я 30 лет работал в области разминирования по всему миру, от Афганистана до Сомали, но мне кажется, все остальное (по сравнению с Украиной. — NEWS.ru) было просто учением, — заявил он.

Согласно данным аналитиков GLOBSEC, на полное разминирование Украины и ликвидацию минного загрязнения понадобится 757 лет. Отмечается, что за 600 дней спецоперации Украина обогнала Афганистан и Сирию, став самой заминированной страной на земле. За время СВО по меньшей мере 264 человека подорвались на минах, еще более 830 получили ранения. Эти данные не учитывают территории, которые находятся под российским контролем.

До этого экс-сотрудник Госпогранслужбы Украины Руслан Сыровой, работавший на спецслужбы РФ, заявил, что украинские власти активно формируют группы разминирования из людей старше 45 лет, инвалидов, а также солдат, прошедших через российский плен. Также Киев под предлогом гуманитарного разминирования отправляет на фронт саперов, которые должны работать в тылу.