Аналитики высчитали, сколько времени нужно для разминирования Украины GLOBSEC: на полное разминирование Украины понадобится 757 лет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На полное разминирование Украины и ликвидацию минного загрязнения понадобится 757 лет, пишет журнал Time со ссылкой на расчеты аналитиков GLOBSEC. По их мнению, объем работ, которые надо провести в зоне боевых действий, устрашающий.

Масштаб заражения Украины минами и неразорвавшимися боеприпасами является самым большим со времен Второй мировой войны. Украине потребуется 757 лет, чтобы устранить ущерб, используя традиционные методы и имеющиеся у них ресурс, — сказано в публикации.

Отмечается, что за 600 дней спецоперации, Украина обогнала Афганистан и Сирию, став самой заминированной страной на земле. Издание со ссылкой на Министерство экономики Украины уточняет, что за время СВО по меньшей мере 264 человека подорвались на минах, еще более 830 получили ранения. Эти данные не учитывают территории, которые находятся под российским контролем, пишут журналисты.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что после окончания украинского конфликта разминирование зоны СВО может занять десятки лет. По его словам, заминированность территорий очень высокая, также есть трудности в извлечении мин западного производства.

До этого экс-сотрудник Госпогранслужбы Украины Руслан Сыровой, работавший на спецслужбы РФ, заявил, что Киев под предлогом гуманитарного разминирования отправляет на фронт саперов, которые должны работать в тылу. По его словам, украинские власти активно формируют группы разминирования из людей старше 45 лет, инвалидов, а также солдат, прошедших через российский плен.