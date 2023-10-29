Киев обвинили в отправке саперов на фронт Разведчик Сыровой: Киев под предлогом разминирования отправляет саперов на фронт

Фото: МО Украины

Киев под предлогом гуманитарного разминирования отправляет на фронт саперов, которые должны работать в тылу, рассказал бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского погранотряда Госпогранслужбы Украины Руслан Сыровой, работавший на спецслужбы РФ. По его словам, которые приводит ТАСС, украинские власти активно формируют группы разминирования из людей старше 45 лет, инвалидов, а также солдат, прошедших через российский плен.

Этих граждан вербуют как саперов, которые должны разминировать территории в тылу, пострадавшие от боевых действий, но фактически их вместо этого отправляют в зону в боевых действий, — рассказал Сыровой.

Он пояснил, что Киев рассматривает данные категории людей как менее ценные. Поэтому специально обучает их одной из самых опасных воинских специальностей, добавил он.

Ранее военный психолог Алексей Захаров заявил, что участие иностранных наемниц в рядах ВСУ отражает нездоровое состояние, в котором находится западное общество. По его словам, у женщин, которые идут служить в зоны военных конфликтов, также наблюдается этот феномен нездоровой психики.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены, на фоне этого ВСУ испытывают недобор людей. По его словам, для отлова подлежащих мобилизации территориальные центры комплектования начали привлекать бывших заключенных и бандитов. Азаров добавил, что украинцы стараются покинуть страну всеми возможными путями.