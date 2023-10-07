Стало известно, сколько времени может занять разминирование зоны СВО Военэксперт Дандыкин: разминирование зоны СВО может занять десятки лет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

После окончания украинского конфликта разминирование зоны СВО может занять десятки лет, сообщил Lenta.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, заминированность территорий очень высокая, также есть трудности в извлечении мин западного производства.

Заминированность территорий очень высокая, и разминирование займет очень большое время. <...> Много «сюрпризов»: трудноизвлекаемых мин западного производства. <...> Разминирование займет не один и не два года, — сказал Дандыкин.

Эксперт отметил, что сложнее всего находить мины-ловушки вроде «Лепестков», которые не самоуничтожаются, а также неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.

Ранее американские эксперты сообщили, что разминирование территорий Украины после завершения боевых действий займет порядка 35 лет. Они считают, что это обойдется киевским властям в $40 млрд. Отмечается, что с февраля 2022 года около 170 тысяч квадратных километров территорий были заминированы. Речь идет не только о противопехотных минах, но также о боеприпасах, которые не разорвались в ходе боев.

В то же время боец ВСУ и глава Украинского центра международного партнерства Анатолий Полковников заявил журналистам, что оценка в 35 лет для полного разминирования территорий страны «выглядит реалистичной».