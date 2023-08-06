В США рассказали, сколько лет займет разминирование на Украине Newsweek: Украине понадобится 35 лет и $40 млрд на разминирование территорий

Фото: МО Украины

Разминирование территорий Украины по завершении боевых действий займет порядка 35 лет, сообщает Newsweek. Как утверждают в американском издании, стоимость этой кампании может достичь $40 млрд.

Ссылаясь на данные киевский властей, журналисты отметили, что с февраля 2022 года около 170 тысяч квадратных километров территорий были заминированы. Речь идет не только о противопехотных минах, но также о боеприпасах, которые не разорвались в ходе боев.

Основываясь на нашем опыте в остальном мире, вероятно, потребуются десятилетия, чтобы превратить эту страну в страну, свободную от взрывных устройств, где просто остаточное загрязнение позволяет беспрепятственно продолжать жизнь, — рассказал глава европейского отделения организации по разминированию HALO Trust Майк Ньютон.

В то же время боец ВСУ и глава «Украинского центра международного партнерства» Анатолий Полковников заявил журналистам, что оценка в 35 лет для полного разминирования территорий страны «выглядит реалистичной».

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что Киеву предоставят $240 млн для организации гуманитарного разминирования. Средства будут потрачены на закупку спецтехники.

На этом фоне военный эксперт Анатолий Матвийчук утверждал, что на разминирование украинских территорий уйдет от пяти до шести лет. По его мнению, Украину будут разминировать посекционно, а часть районов страны будут ограждаться, поскольку не все металлоискатели могут обнаружить мины.