Стало известно о страхе ВСУ перед расширением конфликта ABC News: ВСУ боятся расширения конфликта за пределы востока и юга Украины

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных Сил Украины обеспокоено возможным расширением конфликта за пределы востока и юга страны, сообщает ABC News со ссылкой на заявление украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева. По его мнению такой сценарий возможен, если Россия продолжит наращивать производство оружия и развивать военные технологии.

Мы готовимся к этому. Строим оборонительные сооружения, устанавливаем мины и тренируем наши войска, — заявил Наева.

Они также отметили, что украинские силы испытывали затруднения в этом году из-за использования российскими военными усовершенствованного вооружения. Кроме того, он указал на превосходство авиации РФ в воздухе.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что недавние заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о бедственном состоянии украинских войск и фактическом провале контрнаступления ставят президента страны Владимира Зеленского в неудобное положение. По словам бывшего депутата, главком предлагает перейти к обороне, но такое развитие событий будет для украинского лидера равносильно политическому самоубийству.