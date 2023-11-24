Экс-депутат Рады объяснил, почему заявления Залужного опасны для Зеленского Экс-депутат Рады Килинкаров: переход ВСУ к обороне опасен для Зеленского

Фото: МО Украины

Валерий Залужный

Недавние заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о бедственном положении в войсках и фактическом провале контрнаступления ставят президента страны Владимира Зеленского в неудобное положение, рассказал в беседе с ИА SM.News экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Залужный предлагает перейти к обороне, но такое развитие событий будет для украинского президента равносильно политическому самоубийству.

Залужный говорит о том, что с военной точки зрения было бы правильно перейти к обороне. То есть защитить те территории, которые Украина уже контролирует. Но он <...> понимает, что Зеленский не может это сказать публично. И он его ставит в заведомо неудобное положение, — объяснил политик.

По его мнению, переход ВСУ к обороне будет означать, что все заявленные Зеленским цели, под которые Запад выделял финансирование, остались недостигнутыми. После этого НАТО прекратит финансирование Украины, считает эксперт. Зеленский это прекрасно понимает и не может принять позицию Залужного.

И поэтому у них есть конфликт, — подытожил Килинкаров.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.