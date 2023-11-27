Российские военные захватили два опорных пункта ВСУ под Угледаром

Фото: Минобороны РФ

Штурмовые подразделения бригад морских пехотинцев Балтийского и Тихоокеанского флотов захватили лесополосу с двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины под Угледаром, сообщила ТАСС пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что украинские военнослужащие отступили без боя.

Штурмовые группы подразделений бригад морской пехоты Балтийского и Тихоокеанского флотов уничтожают огневые точки и берут под контроль опорные пункты ВСУ под Угледаром на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. <...> Одна из ключевых лесополос с двумя опорными пунктами ВСУ покорилась штурмовым группам морпехов почти без единого выстрела — противник, не принимая бой, отошел назад, — рассказали представители военного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что, по словам штурмовиков-морпехов, в последнее время ВСУ все чаще отступают без боя. При этом, теряя контроль над опорными пунктами, стягивают в район Угледара все доступные резервы, не жалеют своих солдат и снарядов. Однако на новых позициях противник закрепиться не успевает — его накрывает огонь российских артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня.

Ранее бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» из 136-й бригады ликвидировали два украинских опорных пункта на Запорожском направлении в районе города Степногорск. Успешное поражение целей было подтверждено при помощи беспилотников.

До этого 13 дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Крымский полуостров, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Там отметили, что 12 аппаратов были сбиты средствами ПВО на севере Крыма, еще один поразили в глубине региона из стрелкового оружия. В результате атаки никто не пострадал.