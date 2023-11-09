ВС РФ уничтожили два опорных пункта ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Минобороны РФ

Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» из 136-й бригады ликвидировали два украинских опорных пункта на Запорожском направлении в районе города Степногорск, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным Сатурн. По его словам, успешное поражение целей было подтверждено при помощи беспилотников.

Отработали в район сосредоточения сил и средств противника. Они заняли школу и даже церковь и каждый день оттуда стреляют из СПГ и АГС. Сейчас пошло из тех «укрепов» движение личного состава, поэтому сначала заманили их и отработали минометом. После этого отработали «Градами», — заявил собеседник агентства.

Ранее губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что тактика маневренной обороны сил РФ позволила полностью остановить «распиаренное» контрнаступление ВСУ, проводимое Киевом на территории региона. По словам Балицкого, ВСУ «выдохлись», осталась только агония и поставленные Западом ракеты, которыми противник обстреливает населенные пункты.

До этого Евгений Балицкий заявил, что российские военные за прошедшие десять дней ликвидировали более пяти единиц тяжелой техники ВСУ в Запорожской области. По его словам, ВС РФ использовали «Ланцеты» и дроны-камикадзе.