В Запорожье заявили о полностью остановленном контрнаступлении ВСУ Балицкий: ВС России полностью остановили наступление ВСУ в Запорожской области

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Евгений Балицкий

Тактика маневренной обороны сил РФ позволила полностью остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), проводимое Киевом в Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий на пресс-конференции, передает ТАСС. По его словам, ВСУ «выдохлись», осталась только агония.

Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Противник единственное, что делает, это обстреливает наши населенные пункты ракетами, которые поставляет Запад. Это все, что они могут сегодня, — сказал губернатор.

Балицкий отметил стойкость российских бойцов, которые сдержали контрнаступление противника. Он уточнил, что боестолкновения продолжаются лишь в районе сел Работино и Щербаки, на Времевском направлении, но планы ВСУ выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что российские военные за прошедшие десять дней ликвидировали более пяти единиц тяжелой техники ВСУ в Запорожской области. По его словам, ВС РФ использовали «Ланцеты» и дроны-камикадзе. Он также отметил, что российские военные активнее применяют современные методы ведения боя, ВСУ не находят реального и достаточного противодействия российской тактике.