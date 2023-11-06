Власти Запорожья рассказали о ликвидации тяжелой техники ВСУ ВС РФ уничтожили более 5 единиц тяжелой техники ВСУ за 10 дней в Запорожье

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные за прошедшие 10 дней ликвидировали более пяти единиц тяжелой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, которые приводит ТАСС, россияне использовали для своих целей «Ланцеты» и дроны-камикадзе.

На нашем направлении за прошедшие 10 дней было уничтожено более пяти единиц тяжелой техники [ВСУ], в том числе немецкие танки Leopard. Практически все были уничтожены посредством «Ланцетов» и дронов-камикадзе, — сказал Балицкий.

Он также отметил, что российские военные активнее применяют современные методы ведения боя, ВСУ не находят реального и достаточного противодействия российской тактике. Балицкий подчеркнул, что украинцы почти перестали применять в атаке бронетехнику, «потому что наши вооруженные силы очень успешно ее уничтожают».

30 октября Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли за неделю в регионе почти 750 военнослужащих убитыми, 13 танков, 25 бронемашин и БМП. По его словам, украинская армия не оставляет попыток атаковать российские позиции обороны в районах населенных пунктов Копани, Работино, Новопрокоповка и Вербовое.

Также ранее стало известно, что разведгруппа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ликвидировала формирование ВСУ, бойцы которого предприняли попытку удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино в Запорожской области, рассказали в Минобороны РФ. В результате российские военные сумели сами закрепиться на позиции противника.