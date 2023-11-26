20 тысяч украинцев уклонились от призыва: новости СВО на вечер 26 ноября Генерал ВСУ Наев: сокращение помощи Запада ударит по обороноспособности армии

Фото: МО Украины

Сокращение помощи стран Запада может ударить по обороноспособности украинской армии, заявил генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев. По его словам, в настоящее время идет война за ресурсы.

Financial Times пишет со ссылкой на сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга, что главной проблемой ВСУ является не количество украинских войск, а их качество. По его словам, солдаты ВСУ не могут эффективно планировать и проводить крупные боевые операции.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 26 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Российские военные ликвидировали солдат двух бригад ВСУ

Бойцы российской группировки «Юг» под прикрытием артиллерии и Военно-воздушных сил ликвидировали военнослужащих двух бригад ВСУ близ Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в Донецкой Народной Республике, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, в ходе боев были убиты и ранены порядка 290 бойцов украинской армии. Астафьев уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД».

В ночь на 26 ноября ВСУ попытались нанести урон энергосистеме Донецкой Народной Республики, часть ее территории была обесточена, сообщил глава региона Денис Пушилин. В результате атак перестали подавать тепло ряд котельных, аварийные бригады выехали к местам аварий для устранения последствий. В течение некоторого времени удалось восстановить подачу электричества в ряде населенных пунктов.

Военный корреспондент Андрей Руденко показал видео уничтоженной западной техники Вооруженных сил Украины в районе Работино в Запорожской области. Журналист заявил, что после завершения боевых действий оставшиеся груды металла пригодятся РФ.

Украинский телеканал «Общественное» сообщил о мощном взрыве в Херсоне.

Фото: МО РФ

С космодрома Плесецк запустили спутник Минобороны РФ

Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, был успешно выведен на орбиту. С военным спутником была установлена и поддерживается телеметрическая связь, бортовые компьютеры аппарата работают бесперебойно.

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил по поводу запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником, что Россия выводит на орбиту спутники, в то время как Вооруженные силы Украины пытаются вредить ей беспилотниками. По подсчетам журналиста, запущенный спутник Минобороны стал как минимум 103-м в космической группировке ВКС РФ.

Украинские дроны атаковали Россию

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Атака украинских беспилотников на Тулу, Липецк, Москву и другие города производилась из соседних регионов, заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, к ударам могут быть причастны беженцы с Украины, которые прибыли в РФ не в поисках убежища, а по заданию Киева.

Российские системы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ самолетного типа над Брянской, Смоленской и Тульской областями. Летательные аппараты были нейтрализованы около 09:30 мск. Таким образом, количество уничтоженных украинских дронов за ночь и утро 26 ноября достигло 24.

Фото: МО РФ

Потери ВСУ составили около 200 тысяч военнослужащих

Financial Times пишет, что в 2022 году на Украине на военном положении находились около 1 млн солдат. Из них были убиты или ранены примерно 190 тысяч человек.

Издание отмечает, что до 20 тысяч мобилизованных украинцев уклонились от призыва. В среднем из четырех граждан страны только один приходит в военкомат по своей воле, сообщает FT.

В Сети появилась видеозапись из зоны боевых действий под Артемовском, на которой показано, как в танк Т-72 с экипажем внутри попал снаряд ВСУ. В результате произошел мощный взрыв с последующим возгоранием бронемашины, однако бойцы не пострадали. На видео видно, как спустя считанные секунды члены экипажа эвакуировались из танка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Дрон ВСУ врезался в дом в Туле 26 ноября: есть ли жертвы и пострадавшие

Что происходит у Авдеевки 26 ноября: последние новости, сводка военкоров

В Крыму нашли виновных в атаках на полуостров