Стало известно о ночных ударах ВСУ по энергосистеме ДНР Пушилин: ВСУ ночью пытались нанести урон энергосистеме ДНР

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ночью попытались нанести урон энергосистеме Донецкой Народной Республики, часть ее территории обесточена, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. В результате не подают тепло ряд котельных, аварийные бригады устраняют последствия. К настоящему моменту удалось восстановить подачу электричества в ряде населенных пунктов.

Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории ДНР была обесточена, — написал глава ДНР.

По словам военкора Дмитрия Стешина, он проснулся из-за холода по причине отключения котла. В результате ударов была обесточена половина Донецка, уточнил корреспондент. По его данным, один из украинских снарядов попал по автосервису, где он ремонтировал свой автомобиль. Стешин предположил, что удар был нанесен из РСЗО американского производства HIMARS.

Половина Донецка обесточена после ночных обстрелов. Проснулся от холода — котел отрубился. <...> Прилетел «Хаймерс» (предположительно, СЦКК еще не подъехали) в автосервис, где я чинился еще до начала СВО и, конечно, после, — пишет военкор.

Ранее пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщила, что Украина за сутки выпустила по региону порядка 110 снарядов различных калибров. До этого в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал ребенок, в Кировском и Петровском районах Донецка были ранены двое взрослых.