Герой России рассказал, откуда прилетели атаковавшие Тулу дроны ВСУ Липовой: атака дронов ВСУ на города России производилась из соседних регионов

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Атака украинских беспилотников на Тулу, Липецк, Москву и другие города производилась из соседних регионов, сказал NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, к этим инцидентам могут быть причастны беженцы с Украины, которые на самом деле прибыли в РФ не в поисках убежища, а по заданию Киева.

Сегодня беспилотники ВСУ впервые атаковали Тулу и ряд других городов. То, что дроны долетели до Москвы, означает, что их запускали из соседних регионов, та же Тула, Липецк, Брянск. Дело в том, что на территории России сейчас много беженцев, которые якобы приехали с Украины, чтобы спастись. Часть из них оказалась здесь по заданию. И поэтому нельзя исключать, что в будущем число этих беспилотников будет расти, — отметил собеседник.

Липовой добавил, что массовая атака дронов, произошедшая минувшей ночью, готовилась заранее. Однако, продолжил генерал-майор, российские подразделения с честью выдержали этот «экзамен» и не позволили ни одному БПЛА долететь до своей цели.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 26 ноября на российские регионы была совершена атака беспилотников. По данным ведомства, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.