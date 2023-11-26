Минобороны: 11 украинских БПЛА уничтожены над территорией России

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Над четырьмя регионами России в ночь на воскресенье, 26 ноября, были уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, БПЛА были сбиты над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, — заявили в ведомстве.

Ранее об атаке БПЛА сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, над Карачевским и Брянским районами были уничтожены два беспилотных летающих аппарата, принадлежащих ВСУ. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские средства ПВО сбили летящие на столицу БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе. Он также подчеркнул, что пострадавших и серьезных разрушений, предварительно, нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб.