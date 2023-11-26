Собянин сообщил о массовой атаке беспилотников ВСУ на Москву Собянин: средства ПВО сбили украинские БПЛА, летевшие на Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ночью украинские войска сделали попытку атаковать Россию с помощью беспилотников, заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, российские средства ПВО сбили БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе, дроны летели на Москву.

Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях. Пострадавших и серьезных разрушений, предварительно, нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается, — отметил мэр Москвы.

В ночь на 19 ноября Собянин также сообщал об атаке беспилотника на Москву. Аппарат был сбит средствами ПВО над территорией Богородского городского округа на востоке Подмосковья. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. Обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино.

До этого Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в районе подмосковной Электростали. По данным столичного градоначальника, в результате происшествия разрушений и пострадавших нет. На место быстро выехали специалисты экстренных служб.