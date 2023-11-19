Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье беспилотнике Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотника в городском округе Электросталь

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Российские силы ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата в подмосковной Электростали, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — написал он в Telegram-канале.

Столичный градоначальник добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 19 ноября Собянин также сообщал об атаке беспилотника на Москву. Аппарат был сбит средствами ПВО над территорией Богородского городского округа на востоке Подмосковья. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. По данным Telegram-канала SHOT, обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал химический завод, расположенный в поселке Сельцо Брянской области. По данным канала, в строящемся цеху предприятия был обнаружен неразорвавшийся дрон самолетного типа, к которому была прикреплена взрывчатка. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.