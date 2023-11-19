Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Московской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России подтвердило уничтожение украинского беспилотного летательного аппарата над Московской областью. Как заявили в пресс-службе ведомства, БПЛА сбили в 01:00 над Богородским городским округом.

19 ноября в 01:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области, — заявили в Минобороны.

Ранее о попытке атаки БПЛА на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших.

Telegram-канал Baza 15 ноября сообщил, что на территорию Тамбовского порохового завода, расположенного в Котовске, упал неизвестный беспилотник. По данным канала, он пытался атаковать предприятие примерно в семь часов утра 14 ноября, была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. В Минобороны эту информацию не комментировали.

До этого Министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех беспилотников ВСУ системами противовоздушной обороны. По данным ведомства, они были сбиты в четырех регионах РФ: Московской, Тамбовской, Орловской, а также в Брянской областях.