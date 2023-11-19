SHOT: обломки беспилотника ВСУ упали в районе поселка Монино

Фото: t.me/DNR_SCKK

Telegram-канал SHOT сообщил, что обломки уничтоженного беспилотника ВСУ упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино. По данным канала, дорога в том районе сейчас перекрыта, собирается пробка в обе стороны. По предварительной информации, автомобили и люди не пострадали.

Ранее о попытке атаки БПЛА на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, также обошлось без разрушений и пострадавших. Министерство обороны России подтвердило эту информацию и добавило, что уничтожение украинского беспилотника произошло в 1:00 над Богородским городским округом Московской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию региона около 50 раз. По его словам, атакам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городские округа. Пострадавших нет.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал химический завод, расположенный в поселке Сельцо Брянской области. По данным канала, в строящемся цеху предприятия был обнаружен неразорвавшийся дрон самолетного типа, к которому была прикреплена взрывчатка.