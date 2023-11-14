Стало известно об атаке дрона ВСУ на химический завод в Брянской области Baza: дрон ВСУ со взрывчаткой атаковал химический завод в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщает, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал химический завод, расположенный в поселке Сельцо Брянской области. По данным источников канала, в строящемся цеху предприятия был обнаружен неразорвавшийся дрон самолетного типа, к которому была прикреплена взрывчатка. Министерство обороны России пока не прокомментировало эту информацию.

Авторы канала отмечают, что беспилотник был найден на территории Брянского химического завода имени 50-летия СССР, пострадавших в результате его падения нет. По их словам, в цеху, в котором лежал неразорвавшийся дрон, была пробита крыша. Источники Baza утверждают, что на место происшествия были вызваны сотрудники спецслужб, которые изучат устройство.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в районе села Попово-Лежачи Глушковского района региона. По его словам, в результате атаки пострадал один человек, он получил осколочные ранения. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Также дроны ВСУ атаковали населенный пункт Горналь, расположенный в Суджанском районе, один человек пострадал.