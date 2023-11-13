Украинский дрон сбросил взрывчатку и ранил человека в Курской области Старовойт: дрон ВСУ сбросил взрывчатку близ села Попово-Лежачи

Фото: t.me/gubernator_46

Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство в районе села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, один человек получил осколочные ранения, сообщает в своем Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт. По его словам, пострадавшему оказывают медпомощь в Глушковской ЦРБ.

Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К сожалению, один человек получил осколочные ранения, — написал глава региона.

11 ноября под обстрел ВСУ попал город Валуйки в Белгородской области. По словам губернатор Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет. Снаряд повредил линию электропередачи и частное домовладение. В здании выбило окна, также посечены забор и кровля. Позднее фотографии с места обстрела Валуек опубликовали в Сети.

Утром 9 ноября украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в Судже Курской области. По словам Старовойта, в районе предприятия были зафиксированы три прилета снарядов. В результате атаки никто не пострадал.

До этого начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что Украина готовится к нанесению масштабных ударов по регионам России. По его мнению, атаки будут направлены на приграничные области и Крым. Генерал добавил, что в последнее время ВСУ начали активнее применять беспилотники.