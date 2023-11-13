Россиянин пострадал из-за сброшенного с беспилотника ВСУ боеприпаса Старовойт: житель Курской области пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Фото: МО Украины

В Курской области мужчина пострадал из-за боеприпаса, сброшенного с беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, ранение получил житель села Горналь Суджанского района. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сегодня в селе Горналь Суджанского района с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина, — заявил Старовойт.

Глава Курской области добавил, что пострадавшего оперативно доставили в районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь и удалили осколки от боеприпаса. После этого мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение.

Это уже второй за сутки случай в Курской области со сброшенным с украинского беспилотника взрывным устройством. Ранее при атаке БПЛА пострадал житель Глушковского района. Мужчину доставили в местную больницу, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее ВСУ обстреляли курский спиртзавод «Козинский». После атаки загорелась крыша предприятия. Сообщалось, что были повреждены двери и окна двух домов, которые находились поблизости. Также повреждения получили машины, припаркованные недалеко от завода.