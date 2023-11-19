Собянин: пресечена попытка атаки беспилотника на Москву

Фото: МО РФ / Global Look Press

Российские средства ПВО пресекли атаку беспилотника на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале. По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших.

Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы, — заявил Сергей Собянин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию региона около 50 раз. По его словам, атакам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городские округа. Пострадавших нет.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал химический завод, расположенный в поселке Сельцо Брянской области. По данным канала, в строящемся цеху предприятия был обнаружен неразорвавшийся дрон самолетного типа, к которому была прикреплена взрывчатка.

Кроме того, в результате атаки украинского беспилотника пострадали три жителя Донецка. Как сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин, дрон сбросил взрывчатку около торгового центра. Ранения получили двое мужчин и одна женщина.