Богомаз: над Брянской областью уничтожены два украинских БПЛА

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Над Брянской областью были уничтожены два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Министерство обороны РФ пока не комментировало ситуацию.

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Карачевским и Брянским районами. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО, — заявил Богомаз.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что 13 дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Крымский полуостров. Там отметили, что 12 аппаратов были сбиты средствами ПВО на севере Крыма, еще один поразили в глубине региона из стрелкового оружия. В результате атаки никто не пострадал. Кроме того, дежурные средства ПВО сбили три дрона-камикадзе над территорией Волгоградской области.

Незадолго до этого начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что Украина готовится к нанесению масштабных ударов по регионам России зимой с помощью беспилотников. По словам военнослужащего, атакам будут подвергаться приграничные регионы России и Крым.