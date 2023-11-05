В ВСУ анонсировали масштабные атаки беспилотников на Россию Independent: ВСУ готовят масштабные атаки беспилотников на Россию зимой

Фото: МО Украины

Украина готовится к нанесению масштабных ударов по регионам России зимой с помощью беспилотников, рассказал британской газете Independent начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов. По его словам, атакам будут подвергаться приграничные регионы России и Крым.

Мы хотим развить успех последних недель, когда некоторые критически важные российские военные объекты стали мишенями украинских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, — цитирует издание Баранова.

Генерал пояснил, что более активное применение БПЛА продиктовано грядущим изменением погодных условий, которые могут препятствовать наземному наступлению. Баранов также призвал западных партнеров Киева продолжать военную поддержку ВСУ, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что украинская сторона сможет добиться успеха только, если будет расходовать столько же боеприпасов, сколько и российские войска.

Накануне Минобороны России сообщило об очередной попытке ВСУ атаковать с воздуха объекты на территории России. По данным ведомства, средствами ПВО были уничтожены четыре украинских БПЛА на Белгородской и Курской областями.