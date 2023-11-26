ПВО сбила еще четыре дрона над тремя регионами России Минобороны: над Брянской, Смоленской и Тульской областями сбиты еще четыре БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ самолетного типа над Брянской, Смоленской и Тульской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, летательные аппараты были нейтрализованы около 09:30 мск. Таким образом, количество ликвидированных украинских дронов за ночь и утро 26 ноября достигло 24.

26 ноября около 09:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА, — говорится в сообщении.

В ночь на 26 ноября российские регионы массово атаковали украинские дроны. В Министерстве обороны РФ ночью заявили, что над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось ликвидировать 11 беспилотников. Спустя несколько часов в ведомстве сообщили о еще девяти сбитых дронах.

Один из беспилотников в Туле потерял управление и влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщал об осколочном ранении стопы у одного из жителей многоэтажки.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские средства ПВО сбили летящие на столицу БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе. Он также подчеркнул, что пострадавших и серьезных разрушений, предварительно, нет.